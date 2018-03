Ärtsoppa på menyn när Foodhills gläntade på dörren i Bjuv

Grön ärtsoppa lagad på Hotel Skansen i Båstad av ärtor från Magnihill, serverad i Findus gamla matsal i Bjuv. Det var vad som bjöds de nära 250 personer som dök upp när den nya ägaren Foodhills gläntade på dörren till anläggningen under onsdagen. Huvudfinansiären av räddningsaktionen, fastighetsentreprenören Erik Paulsson, var själv på plats.

Det är bara femte arbetsdagen efter det formella övertagandet av Findus gamla lokaler, så Foodhills ordförande Bengt Persson ursäktar sig lite för att skyltarna inte är uppe på fasaden ännu. Det har helt enkelt funnits andra saker som varit mer akuta, efter att affären till slut blev klar.

Efter ärtsoppelunch och workshop ska de cirka 250 gästerna få en rundtur i det som nu ska bli ett livsmedelscentrum av internationell, om allt går som huvudpersonerna bakom Foodhills-satsningen hoppas. Ombyggnationerna har dock redan satt igång, så bara en mindre del av lokalerna går att komma in i utan skyddsutrustning.

– Den korta rundan är tre kilometer, men jag skulle kunna ta er på en som är tio kilometer också, säger Bengt Persson och skojar om att vi inte skulle hitta ut om han lämnade oss själva i byggnaden där vi snart tappat orienteringen bland alla trappor, korridorer och gångar som i dag ligger öde i de enorma lokalerna.

Han visar fullt utrustade provkök och de gamla lagerlokalerna, som nu är i full färd att byggas om till huvudkontor och kyllager för första hyresgästen, Glimåkra åkeri.

Gästerna på onsdagens smygpremiär är inbjudna av föreningen Foodevolution, som arbetar för att lyfta kvaliteten på måltider i allt från skolor och äldreboende till traditionella restauranger. Metoden är ökat samarbete mellan olika delar av livsmedelssektorn.

Foodevolutions ordförande Christer Paulsson uppmanade deltagarna att samarbeta för att komma på fler innovativa idéer för livsmedelssektorn i nordvästra Skåne. Bild: Jenny Leyman

Under förra året arrangerade Foodevolution en turné bland nordvästskånska kommuner. Under onsdagen var det dags för det tionde och sista stoppet på turnén, som ordförande Christer Paulsson lämpligt nog hade lyckats tajma till Bjuv precis efter att Foodhills flyttat in i de gamla Finduslokalerna. Och intresset gick inte att ta miste på.

– På de tidigare nio stoppen har vi haft 418 deltagare. Idag adderar vi 240 personer till, förklarade han från scen innan deltagarna fick sätta sig i smågrupper och diskutera hur livsmedelsnäringen i nordvästra Skåne ska kunna skapa fler innovativa idéer.

På plats fanns längst bak i salen finns också fastighetsentreprenören Erik Paulsson, som via familjebolaget Backahill initialt stått för cirka 80 procent av ägandet i Foodhills – en investering som han säger att han aldrig tvekade att göra.

– Ibland kommer affärer flygande i luften och då gäller det att plocka ner dem. Varför skulle en så här fin anläggning bara stängas ner?

På frågan om vilken utmaning han ser är den största för att Foodhills ska lyckas förverkliga alla visioner svarar han bara:

– Vi har byggt om så många anläggningar förr att det inte finns någon oro hos mig. Det går enligt plan.

En avgörande faktor för att kunna känna den tryggheten är dock att ha rätt personer att luta sig mot, som kan driva utvecklingen. Med Bengt Persson vid rodret känner sig Erik Paulsson lugn.

– Vi pratas vid varje dag. Han är en gammal bonde, precis som jag.

Wiveca Almgren, vd och ägare till Magnihill som är en av delägarna i Foodhills. Bild: Jenny Leyman

En annan drivande kraft i omstarten för anläggningen i Bjuv är Wiveca Almgren, vd och ägare i andra generationen till bär- och grönsaksproducenten Magnihill som varje år levererar 15.000 ton frysta produkter, varav hälften är ekologiska, till kunder inom framför allt storkök.

– Vi var producenter till Findus under många år, men på många plan framför allt kollegor. Vi tror genuint på svensk produktion och nu tar vi det arvet vidare. Vi ska bara lyfta oss ytterligare, förklarar hon beslutet att Magnihill gått in som delägare i Foodhills.