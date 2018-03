Framtidens innovationer prisades i Lund

Fakta

Första pris 75 000 kronor: Oscar Kjell, Katarina Lundberg och Sverker Sikström för projektet ”WordDiagnostics.com: Improving the Diagnoses of Mental Illnesses using Artificial Intelligence Based on Text Data”.

Hederspris 35 000 kronor: Niels Boon för projektet ”Fullständig elektrisk avsaltning utan pumpar eller ventiler”.

Hederspris 35 000 kronor: Daniel Ansari och Roland Andersson för projektet ”Prognostisk biomarkörpanel vid pankreascancer”.