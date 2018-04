Så ska skånsk hästnäring växa

– Jag hoppas att hästnäringen ses som en näring likväl som besöksnäringen om fem år. Det finns en stor outnyttjad potential, säger Annethe Yng, verksamhetsledare för Hästen i Skåne och ansvarig för strategin.

Strategin är ett helt nytt gemensamt initiativ från den skånska hästnäringen. Den är inspirerad av en skånska Livsmedelsstrategin och har liksom denna fått stöd av Region Skåne. Arbetet började när Annethe Yng tog över Hästen i Skåne och upptäckte att det inte fanns någon naturlig mötesplats för kunskapsöverföring och nätverkande.

Före sommaren ska sex projektledare tillsättas. Dessa ska bland annat stärka hästföretagandet och öka sysselsättningen, främja innovationer och entreprenörskap samt öka inflytandet för skånsk hästnäring inom regional och kommunal utveckling. Hästrundan på Österlen som genomförs i juni är inspirerad av konstrundan och ett konkret exempel på vad samarbete kan ge.

– Vår roll är att underlätta nya initiativ och hålla glöden uppe, ibland hjälpa till med finansiering och nätverk, säger Annethe Yng.

Hon planerar även för ett mentorprogram inspirerat av hur man jobbar på inkubatorer.

Hästen i Skåne är också engagerade i att få fram forskningsbaserad evidens för att hästunderstödd terapi ger samhällsekonomiska vinster.

