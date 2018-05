Experter eniga – Ikea måste hitta en ny affärsmodell

Sofia Ulver, konsumtionsexpert:

– Ikea har haft en väldigt platsorienterad syn på konsumenten och har inte lyckats ställa om från denna till den globala flytande synen på konsumenten som krävs nu. De har inte den logistik som krävs för global e-handel. Satsningen på e-handel borde ha kommit för länge sedan och när man blir sen så riskerar man att bli desperat. Det drabbar ofta andra delar av en organisation, säger hon.

Anna Jonsson, organisationsforskare:

Anna Jonsson är docent i företagsekonomi vid Lunds universitet och organisationsforskare. Hon har studerat Ikea sedan 2002.

– Ikea har varit öppna med att de har behövt hjälp med att förstå morgondagens handel. Många externa personer har tagits in i en fas där de har förberett sig för att integrera den fysiska och digitala handeln. Under en sådan förberedande fas drar man på sig en lite för stor kostym. Jag gissar att de nu drar ner för att gå in i själva förändringen.

Vilka utmaningar står Ikea inför nu?

– Organisationen jobbar normalt inte med att ta in specialister från sidan utan med en stark internkultur. Anställda jobbar sig uppåt i sicksack så att de blir generalister men experter på Ikea, det är dags att gå tillbaka till att bygga internt. Utmaningen nu när de gör sig av med arbetskraft är att inte förlora den kunskap som man har utvecklat. Det behövs också en organisation där olika delar samarbetar mer för att få till den sömlösa upplevelsen där kunden rör sig mellan det digitala och det fysiska. Det ställer krav på att fortsatt värna om att vara en lärande organisation.

Hur erfaret är Ikea som företag när det gäller denna typ av situationer?

– Det har varit båda goda och tuffare tider förut, i mitten av 90-talet var det tufft. Ikea drar i handbromsen i cykler. Det skedde 1976, 1996 och 2016. De drar sig tillbaka och ser över sin affärsmodell. Tidigare har det resulterat i att de har bestämt sig för att hålla kvar i sitt koncept och bygga Ikeakulturen ännu starkare. De har därefter fortsatt att växa. Jag är övertygad om att det blir så även denna gång. Jag tror inte att e-handel kommer att leda till butiksdöd. Framtiden finns i en korsbefruktning av det digitala och fysiska där kunden inte väljer antingen eller. Att öppna citynära butiker är ett steg i den riktningen för Ikea.

Ulf Johansson, professor i marknadsföring:

Ulf Johansson är professor i marknadsföring vid Ekonomihögskolan i Lund och programchef för International Marketing and Brand management.

– Jag är inte ett dugg förvånad över utvecklingen. Ikea är ju lika mycket nybörjare som andra traditionella retailbolag som jobbat med fysiska butiker, när det gäller omställningen till en mer digital multikanalsverksamhet.

– Ikea är ännu inte riktigt på samma nivå som flera digitala konkurrenter i Storbritannien, USA och Asien. Istället har man länge valt att satsa på sina fysiska butiker. Men kundens köpmönster har förändrats, det är inte lika roligt längre att åka iväg och spendera en dag i ett Ikea-varuhus.

Andreas Svensson, e-handelsexpert:

Andreas Svensson är e-handelsexpert på HUI Research.

– Sverige har länge haft en högkonjunktur, vilket innebär att flera stora detaljister haft en rätt så bekväm tillvaro med god konsumentköpkraft. Man har inte känt någon panik över den digitala utvecklingen som sakteligen gjort det svårare att locka kunder till butiker i ytterområden, eftersom att de kunder som besökt varuhusen ändå har konsumerat i stor utsträckning.

– På så vis har vägen som man slagit in på för uppåt 30 år sedan fortsatt att fungera och man har kunnat bortse från de riktigt tuffa besluten kring digital omställning, tack vare den fina ekonomiska utvecklingen i Sverige.

– Samtidigt har företag som valt att ställa om under högkonjunkturen kommit mycket längre i sin digitala resa. Här handlar det om anpassade affärsmodeller där butiken kanske mer ses som ett komplement i den totala affären, istället för att all trafik ska drivas till butikerna som tidigare ansetts vara nyckeln till bolagets lönsamhet.

Hur ser du på planerna på mindre butiker i stadskärnor?

– Det är en spännande idé att konvertera stora varuhus till mindre butiker, men idag vet ingen om det kommer att funka. Men man måste utmana rådande butikskoncept, annars blir man omsprungen.