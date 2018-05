Arbetssökande får betalt för att söka jobb - rekryterare utmanas av uppstickare

Det svenska företaget Work and passion har lanserat en förmedlingstjänst där kandidater som lägger upp sitt cv får betalt av företag som vill komma i kontakt med dem. Roboten Vera utvecklad av ryska Stafory intervjuar arbetssökande på ett hundratal företag, bland dem Ikea. Och Facebook jobs är på väg in i Sverige. 8till5 lät fyra skånska rekryteringsexperter ge sin syn på en bransch i förändring.

Pernilla Borgström, grundare av Spottingme

Vad tror du om utmanarna?

– Jag välkomnar alla nytänkande initiativ som effektiviserar och utvecklar rekryteringsbranschen. Kandidatupplevelsen, som idag svajar, kräver det. Roboten kan vara en gångbar gallringsmetod för uppdrag där du har en stor ansökningsmängd, men jag undrar hur kandidatupplevelsen i processen är. Samtidigt skapar användandet av AI en transparens, flexibilitet och till viss del objektivitet. Sannolikt krävs mer sofistikerade urvalsmetoder för de mer kvalificerade uppdragen där andelen ansökningar och målgrupp minskar. Jag startade ett headhuntingbolag för 11 år sedan med referensbaserad rekryteringsmetodik. Redan då var det en utmaning att identifiera och komma i kontakt med rätt kandidater. Att nu göra som som Work and passion och vända på begreppet och betala kandidaten så denne kan tjäna pengar på sitt jobbsökande uppfattar jag som innovativt, men inte helt genomtänkt. Kanske är det ett sätt att snabbt skapa en databas med kandidater?

Fakta Work and passions nya tjänst • Hos Work and passion får arbetssökande som registrerat sitt CV betalt varje gång ett rekryterande bolag vill komma i kontakt. Leder kontakten till anställning får kandidaten ytterligare betalt. • Målet med tjänsten är att kapa tid och få ner rekryteringskostnaden. Som passiv arbetssökande kan man vara anonym och ändå bevaka arbetsmarknaden. • Företaget grundades 2015 och betalningsfunktionen lanserades i april 2018. • Bakom Work and Passion står MoxieTech Group som är noterad på Nasdaq First North.

Varför händer detta nu?

– På grund av bristen på kandidater och behovet av att effektivisera och höja kvaliteten i rekryteringsprocessen. Idag kan jag som headhunter inte enbart förlita mig på min profession som beteendevetare med verksamhetsförståelse utan måste även ha färdigheter inom marketing och sökordsoptimering. Jag välkomnar alla seriösa utmanare till Linkedin som jag anser har spelat ut sin roll. Vi har uppdaterad statistik på att över 70 procent av den kvalificerade arbetskraften idag önskar förfrågningar om nya uppdrag, men få svarar på sådana via Linkedin. Varför? Min teori är att alla fiskar i samma damm och dessutom på ett felaktigt sätt. Dessutom har självutnämnda influensers trafik tagit över Linkedin. De använder denna plattform som sin lekplats. Kandidaterna är helt enkelt inte där längre på samma sätt.

Har traditionella rekryteringsbolag spelat ut sin roll?

– Kanske inte ännu men inom en snar framtid, åtminstone om vi inte skapar ett större mervärde för både kandidater och uppdragsgivare. Vi i branschen måste driva på och följa med i utvecklingen annars kommer våra uppdragsgivare att själva lära sig hur man använder teknologin och koppla denna till en väl förankrad och sann strategi för arbetsgivarvarumärke.

Vad behöver branschen?

– En ordentlig sanering. Det finns såväl ett stagnerat skrå som lever på gamla meriter och i sin klubb för inbördes beundran som en ungdomlig entusiasm utan förståelse vilket ansvar man åtar sig för människors karriär och företagens verksamhet. Utöver det behöver den akademiska utbildningen ses över, personalvetarprogrammet måste anpassas till 2000-talet. Rekryterare måste ha en förmåga att kombinera teknologi, användardesign, ekonomi, marknadsföring och beteendevetenskap.

Niclas Wate, vd på Roi rekrytering

Vad tror du om utmanarna?

– Maskininlärning, eller AI, kommer att finnas sida vid sida med den mänskliga bedömningsförmågan. Men det är bara en tidsfråga innan flera steg i rekryteringen genomförs bättre och mer objektivt av AI. Trenden går mot en mer objektiv bedömning av kandidater – och AI är ett sätt att säkra upp detta. En grundläggande faktor som driver på̊ utvecklingen är att maktbalansen i rekryteringsbranschen har förskjutits. Alla företag kan nu nå alla kandidater och det finns inga talanger som är förbehållna ett enskilt rekryteringsföretag. Jag ser detta som en mycket positiv utveckling - en form av demokratisering av tillgången på talanger. Högkonjunkturen har gett en förskjutning i balansen gentemot arbetssökande. Att få deras uppmärksamhet kräver att man tar sig till deras arenor istället för att de aktivt söker upp dig. Sociala medier är en nyckel för att nå passivt sökande. Facebook jobs är ett initiativ som accelererar denna utveckling. Vi på Roi rekrytering har nyttjat dessa kanaler under flera års tid, men nu kommer tillgängligheten och användningen av dessa att öka. Tidigare har Facebook setts som en privat plattform, men den vävs nu tätare samman med det professionella.

Varför händer detta nu?

– Tekniken och digitaliseringen har nu nått en mognadsgrad så att den med kraft slår igenom. Den nya personuppgiftslagen, GDPR, innebär också en katalysator i behovet av att digitalisera rekryteringsprocessen. Att följa de nya reglerna med en manuell process blir närmast omöjligt.

Har traditionella rekryteringsbolag spelat ut sin roll?

– De stora aktörerna har hittills haft mest att vinna på att försöka bromsa utvecklingen, men framfarten av ett flertal uppstickare som utmanar gamla sanningar leder till att förändringsviljan ökar.

Vad behöver branschen?

– Branschen behöver erbjuda det som företagen vill få löst snarare än vad rekryteringsbolag vill sälja. Med ny teknik och systemstöd är det inte längre krångligt och ger en helt annan transparens i processen än om man lägger ut hela rekryteringen och bara får ta del av en handfull sökande. Rekryteringsbranschen överlag behöver mer transparens och enkelhet.

Marie Killander, Skånechef för Trygghetsrådet

Vad tror du om utmanarna?

– Att digitalisering och AI kommer in även i rekryteringsprocesser är väntat. Företag som får flera tusen ansökningar kan göra ett betydligt snabbare första urval med hjälp av AI och inte riskera att tappa bort talanger i mängden. Intervjuer ledda av en robot tror jag att vi kommer att se mycket mer av i framtiden, kompletterat med olika testverktyg. När det gäller Work and passions tjänst blir det intressant att se om företag kommer att vilja betala individer för att bara titta på cv:n. Det är säkert ett utslag av matchningsproblematiken och den skriande bristen på kompetens inom många branscher. Facebook jobs kommer säkert att möjliggöra en stor spridning av jobbannonser och kan kanske ta upp kampen med Linkedin om de utvecklar tjänsten. Frågan är dock om Facebookanvändaren är villig att blanda in sin jobbprofil på Facebook.

Varför händer detta nu?

– Alla tjänster som man kan automatisera kommer så småningom att bli automatiserade. Rekryteringar är generellt tidskrävande. Om man kan hitta bra sätt att kombinera det automatiserade med erfarenhet och klokskap hos en professionell rekryterare tror jag det kan bli ett bra sätt att söka jobb eller personal.

Har traditionella rekryteringsbolag spelat ut sin roll?

– Få företag kommer troligen att vara villiga att betala för att någon letar fram relevanta kandidater till en tjänst när det går att använda andra, billigare verktyg för att få tag i minst lika många intressanta kandidater. Å andra sidan kommer professionaliteten hos erfarna rekryterare med god människokännedom bli avgörande i slutfasen av rekryteringarna då det till syvende och sist handlar om att anställa en person både med rätt kompetens och som även ska passa in i företagets kultur och värderingar.

Vad behöver branschen?

– Framför allt behöver rekryteringsbranschen bli öppnare i sina kravprofiler och våga utmana kundernas traditionella förväntningar. Det finns oerhört många bra och kompetenta kandidater om man bara tänker utanför boxen vad gäller till exempel kön, ålder, varifrån man kommer och i vilken bransch man jobbat tidigare.

Mats Kullenberg, vd på Dreamwork

Vad tror du om utmanarna?

– Även vi använder rekryteringsrobotar i ett tidigt skede för att säkerställa vissa kompetenser och erfarenheter som är essentiella för vissa uppdrag. Jag är övertygad om att detta kommer i mycket större utsträckning framöver. Det underlättar och sparar tid för alla inblandade. Facebook jobs är nu lanserat i Sverige och detta kommer vara jättespännande att följa. Tror inte att det påverkar rekryterare mer än andra olika jobsajter. Work and passion är en kul tanke, men jag tror inte att den kommer att flyga.

Varför händer detta nu?

– Branschen har under en längre tid legat efter digitaliseringen. Vi på Dreamwork arbetar sedan ett par år med att bli bäst i Sverige på Linkedin men satsar också på arbete med stordata, olika robotar och spindlar som letar på nätet. Vi tror fortfarande att personligheten är avgörande i en absolut majoriteten av alla rekryteringar.

Har traditionella rekryteringsbolag spelat ut sin roll?

– De som förr levde på sina CV-databaser, ja. Nu når alla alla. Men det är väldigt svårt för framförallt mindre och medelstora bolag att ha en kontinuerlig dialog med framtida kandidater, där behövs rekryteringsbolagen. Ju mer avancerad en tjänst är och ju viktigare de personliga egenskaperna är ju mer behövs människor i urvalsprocessen. Att rekrytera fel kan vara mycket kostsamt.

Vad behöver branschen?

– Branschen måste bli mycket bättre på att få arbetsgivarna att förstå att kandidaten har makten. I framtiden kommer vi behöva var mer av ”jobb-agenter” och i mycket större utsträckning arbeta för kandidaten, inte alltid för arbetsgivaren i första hand. Digitaliseringen är här för att stanna och vi kommer se massor av olika försök att helt digitalisera kopplingen mellan annons, uppdrag, arbetsgivare och kandidat. Jag är dock övertygad om att vi kommer att behöva en mänsklig analog professionell bedömning av matchningen mellan kandidat och arbetsgivare inom överskådlig framtid. Det är ju trots allt människor vi hanterar.