Öresund i centrum för strävan mot ett fossilfritt samhälle

Under Nordic Clean Energy Week-paraplyet hålls runt 160 möten i Köpenhamn, Malmö, Lund och Helsingör hela denna vecka. Träffarna heter saker som ”Charging the future with e-mobility”, ”The largest electric car rally in the Nordics” och ”What's the point of a bus stop when the bus isn't there?”. Även två politiska ministermöten ryms inom Nordic Clean Energy Week, CEM9 om ren energi och MI-3 om innovation.

Den 23 maj arrangeras en träff med arbetsnamnet Speeding up for change i konferensanläggningen High court. Där ska global expertis möta lokala beslutsfattare i Malmö, och bland annat vaska fram hållbara lösningar inom energi- och transporter.

Evenemanget arrangeras av Energimyndigheten i samarbete med bland annat Swedish incubators & science parks (SISP) och UN Habitat (FN:s program för boende- och bebyggelsefrågor).

– Vårt mål är att få igång samarbeten som sträcker sig långt bortom 23 maj, säger Charlotte Lejon, chef för kommersialisering och entreprenörskap på Energimyndigheten.

Bland deltagarna till det kommande eventet i Malmö finns representanter från den brasilianska staden Belo Horizonte, Indiens regering, det amerikanska konglomeratet General Electrics och entreprenörsnätverket Silicon Valley Forum.

Speeding up for Change ingår även som en del av det nationella initiativet A Challenge from Sweden, genom vilken behovsdrivna innovationer och tävlingar uppmuntrar innovatörer från hela världen att ta fram de bästa samhällslösningarna åt svenska kommuner eller regioner.

– Kommuner får möjlighet att definiera vilka krav de har på det de köper och innovatörer får tillgång till visserligen mer krävande kunder, men också potentiellt större affärer. De här affärsmöjligheterna är nyckeln till att få till en förändring, säger Olle Dierks, chef för internationella relationer på SISP.