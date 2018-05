Investeringsrekord i skånska startups

1,57 miljarder kronor investerades i nya skånska teknikbolag under 2017. Bara huvudstäderna attraherar mer pengar i Norden. Det visar en ny rapport som släpps under kvällens jätteträff Startup Live.

Under onsdagskvällen samlas tusentals personer på Skånes största startup-evenemang, Steve Angello och näringsminister Mikael Damberg står på scen. I samband med detta presenteras ny statistik över investeringar i Norden som The nordic web har tagit fram på uppdrag av Invest in Skåne.

Skåne står sig väl. 8 procent av investeringarna i unga nordiska teknikbolag placerades i Skåne under 2017. Det är lika stor andel som under perioden 2014-2016. I kronor och ören är 2017 ett rekordår, med en ökning från 1,42 till 1,57 miljarder kronor. Bara huvudstäderna i Sverige, Danmark och Finland attraherar mer pengar. Jämför man 2016 och 2017 har Helsingfors klättrat om Malmö.

Heidi Lindvall, programchef på Fast Track Malmö, gläds främst över några riktigt stora investeringar. Sju investeringar omfattade över 10 miljoner amerikanska dollar (runt 88,5 miljoner kronor). Fem av dem landade i Malmö, bland annat på Orbital systems och Min doktor. När det gäller denna aspekt är Skåne starkare än Norden generellt.

– Det visar att man inte behöver flytta till en huvudstad för att växa. Det är viktigt för regionen att man kan göra det också här. Vi har kapacitet att hjälpa företag att de att man kan växa i Malmö, vi har kapacitet att hjälpa företag att växa här.

Fakta Investeringstoppen 2017 Antal investeringsrundor: • Stockholm 286 • Köpenhamn 97 • Helsingfors 82 • Skåne 65 • Oslo 59 • Göteborg 42 • Esbo 15 Källa: Rapporten The Skåne investment, framtagen av The nordic web.

Niklas Zennström, grundaren av Skype och senare riskkapitalfonderna Atomico, har själv investerat i flera Malmö-bolag. Han resonerar på ett liknande sätt i en kommentar.

”Vi har länge vetat att Skåne-regionen är en fantastisk grogrund för bolag som Mapillary och Orbital Systems, men denna rapport visar att det också finns stor mognadspotential för Skåne-bolag. Personligen ser jag både ökad ambitions- och aktivitetsnivå varje gång jag besöker regionen.”

De flesta investeringarna görs inom områdena hälsa och så kallad deep tech som bland annat omfattar artificiell intelligens, röstigenkänning, stordata och bildseende.

Neil Murray, grundare och redaktör för The Nordic Web, som har tagit fram statistiken förväntar sig att dessa områden kommer att fortsätta attrahera mest pengar.

– Skåne har många talanger inom deep tech och detta område har blivit huvudfokus för investerare. Jag förväntar mig att regionen drar nytta av detta under 2018 och framåt, säger han.

Mest pengar kom från Almi invest, Lunds universitet och Verdane capital. Bland investerarna märks också amerikanska Microsoft ventures och Khosla ventures, spanska Kima ventures samt brittiska Localglobe.

Heidi Lindvall, som själv kom till Malmö för tre månader sedan, hyllar kvällens träff Startup Live som arrangeras av nätverket Malmö startups.

– Det ett väldigt bra initiativ att samla hela startupbubblan. Vem som helst får komma. Det blir en väldigt bra show som öppnar upp för hela denna del av samhället och lockar fler att bygga bolag, säger hon.