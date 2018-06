100 investerare i Malmö rådhus för att hitta nya bolag

Hur mycket ekonomiska resurser som kommer att byta hand vet ingen, men arrangörerna på acceleratorn Fast track Malmö är mycket glada över att ha lockat exempelvis Index Ventures och Balderton Capital, som tidigare lagt pengar hos bland annat Facebook och Dropbox, till arrangemanget.

– Det är faktiskt inte så väldigt svårt att locka de amerikanska tungviktarna. Vi har länge jobbat för att de ska upptäcka att det lönar sig att komma hit. Nu är vi nordens största pitch-event, säger Heidi Lindvall, programchef på Fast Track Malmö.

Hon och hennes kollegor har drillat och stöttat de sex företag som utvecklats inom den egna acceleratorn under året. De får dela scenen under Damo day-kvällen med ytterliga nio bolag från Helsingborg, Lund och Köpenhamn som vaskats fram för att erbjuda det mest spännande för investerarna.

Heidi Lindvall, programchef på Fast Track Malmö. Bild: Bild: Minc

I Malmös rådhus blir det kanapéer, mingel och middag i en festlig lokal. Hur viktigt är det högtidliga?

– Det är Malmö stad som är värd för kvällen. Det är väldigt trevligt att kommunen visar att detta är viktig genom att satsa. Och det är förstås jättekul för oss med så många långväga gäster att kunna bjuda på det bästa Malmö har.

När sker själva affärerna egentligen?

– Mötena och relationsbyggandet har pågått sedan måndagen. Jag tror inte att det skrivs några checkar under kvällen, men kanske i samband med brunchen dagen efter eller under de kommande två veckorna.

Det är investerarintensiva veckor. Malmö demo day ligger precis efter investerarträffen Nordic next och spelbranschträffen Nordic game. Förra veckan presenterade också The nordic web statistik framtagen på uppdrag av Invest in Skåne. Den visade att 1,57 miljarder kronor investerades i nya skånska teknikbolag under 2017.