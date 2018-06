”Ta på läppstift och ta ingen skit”

Fakta

1. Ring högsta hönset i det företag eller den organisation du vill jobba i. I Sverige är makthavare mycket lättillgängliga och imponeras av mod. Säg ja till allt från praktikplats till vikariat. Viktigast är att du får in en fot.

2. Välj ett jobb som du brinner för, inte det som är inne eller mode eller det du tjänar mest på. Du blir bäst på det du tycker är riktigt kul.

3. Utnyttja din kvinnlighet. Jag får ofta frågan om jag ”utnyttjar min kvinnlighet”. Idiotisk fråga. Det är klart jag gör. Vi besitter ju en palett av kompetenser. Varför inte använda alla? Men ligg inte!

4. Skaffa hjälp hemma. Du kan inte sitta i en bolagsstyrelse/ledningsgrupp och samtidigt vabba, läxförhöra, gå på skolavslutning. Då går du in i väggen. Och du måste välja. Ett barn, max två och superkarriär. Inte tre barn och superkarriär. Lägg inte pengar på fluffiga semestrar, lägg dem på hjälp.

5. Skaffa dig ett fuck off-cv. Jag är många gånger den enda kvinnan i mötesrummet (jordbruks- och energibransch) och när jag var yngre bemöttes jag av tystnad när jag klev in i rummet eller ”ojoj, en kvinna!” eller frågan ”och vad kan du bidra med?”. Då är det bra att drämma till med en utbildning eller två som ingen av gubbarna i rummet har kommit i närheten av. Det ger dig också en stärkt ryggradsmuskulatur. Skaffa dig också jobberfarenhet från företag med mycket starka varumärken som alla kan relatera till. Idag skulle jag vilja praktisera på Tesla, Facebook, Årstiderna och kanske något departement.

6. Var alltid väl förberedd. Se prydlig ut. Glöm inte läppstiftet. There is no second chance for a first impression.

7. Du kan bli vad du vill. Manegen är krattad för Sveriges kvinnor. Det är bara att kavla upp ärmarna!