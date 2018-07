”Gör det enklare för dem som står utanför att ta klivet in på arbetsmarknaden”

Valet kryper allt närmare. Inför avgörandet den andra söndagen i september tar 8till5 tempen på det politiska engagemanget i Skånes näringsliv, och låter olika profiler ringa in sina hjärtefrågor. Jenny Berg Nilson, hus- och HR-ansvarig på Media Evolution City, vill övervinna språkliga barriärer för dem som står utanför arbetsmarknaden.

Vilken är den viktigaste valfrågan?

– Viktigast av allt är att värna om demokratin och uppmuntra människor i vårt land att rösta i valet. Så lägg energi på att inkludera alla i valet, allas röster spelar roll. Utöver detta tycker jag att rätten till bra skola och utbildning oavsett var du bor i Sverige är viktigt. Det ska inte behöva vara skillnad på utbildning beroende på vilken stad eller vilket område du bor i. Satsa på att hitta pedagogik och pedagoger som kan hantera de utmaningar som vi har idag. En bra utbildning minskar risken för att hamna i utanförskap och ökar möjligheten till social rörlighet, det vill säga möjlighet att utvecklas på ett positivt sätt oberoende av ursprung, kön, etnicitet, var man bor och arv. I den här frågan skulle politikerna behöva jobba långsiktigt och blocköverskridande.

På vilket sätt har tidigare valresultat påverkat den verksamhet du arbetar med?

– När det infördes passkontroller på tågen fick det konsekvenser för många som pendlade. På min förra arbetsplats Massive var det flera som sa upp sig för att de helt enkelt tröttnade på osäkerheten som det innebar att pendla. Jag önskar en större förståelse för vår region och de utmaningar vi har här. Det handlar bland annat om förbindelsen till Danmark och Kastrup. Vi är beroende av att den fungerar.

Vad tycker du att politikerna kan göra för att förbättra Öresundsintegrationen?

– De kan göra det ännu enklare att arbeta, bo och pendla över sundet. Tågen ska gå regelbundet och utan problem och både tågbiljetten och broavgiften borde vara billigare. Dessutom borde det gå att inkludera Köpenhamn i Skånekortet. Nyligen hade jag en vän från San Fransisco på besök och hon hanterade Malmö och Köpenhamn som om det vore en och samma stad. Till exempel åkte hon över och åt lunch i Köpenhamn för att sen åka tillbaka till Malmö. Det var väldigt inspirerande. Tänk det kan faktiskt vara så enkelt.

Vilken skånsk näringslivsprofil tycker du hade passat bra som statsminister?

– Jag får lite Trumpångest av frågan. Företagande handlar i första hand om ekonomisk vinst och i bästa fall i andra hand om demokrati och solidaritet och allas lika rätt så jag säger nej tack till näringslivsprofiler som styrande politiker.

Vilken politiker hade du velat ha i ditt företag?

– Politiker är bäst lämpade i den politiska världen, i varje fall i rollen som politiker. I annat fall skulle det vara en som värnar om allas lika värde och som jobbar på ett demokratiskt vis där alla kommer till tals.

Om du hade suttit i regeringen, vilka frågor som berör näringslivet skulle du då först vilja ta tag i?

– Frågor som handlar om att göra det enklare för dem som står utanför att ta klivet in på arbetsmarknaden. Till exempel övervinna hinder som språkliga barriärer. I princip alla i Sverige pratar engelska men när det kommer till arbetsplatser är plötsligt svenska ett krav, det är lite märkligt. Det vore mycket bättre att ta in människor som har rätt kompetens och attityd oavsett svenskkunskaper och låta dem lära sig språket under tiden de lär sig arbetet. Blanda upp arbete och språkundervisning. Jag har själv lärt mig språk på ett liknande vis. Jag vet att det bästa sättet att lära är genom att omge sig med det nya språket så mycket som möjligt.