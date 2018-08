Snart dags för årets The Conference

I mitten av nästa vecka drar den åttonde upplagan av The Conference igång. Men redan på måndagen inleds konferensens veckolånga idéfestival, The Festival.

Bild från förra årets The Conference, i foajén till Malmö Opera.

Organisationens idéfestival pågår 1-7 september, och är fylld med olika workshops, seminarier, fester och andra tillställningar runt om i Malmö.

– Bland annat kommer it-bolaget IBM att flyga hit ett gäng medarbetare från deras internationella kontor runt om i världen. Här ska de ha en flera dagar lång grej, vilket blir extra kul för oss, säger Hateff Mousaviyan, kommunikationsansvarig på The Conference, och fortsätter:

– Vi är glada över att fortsatt kunna attrahera en stor andel utländska besökare till oss som konferens och till Malmö som destination.

Syftet med veckofesten är bland annat att sprida budskapet om innehållet i huvudprogrammet, den två dagar långa The Conference med en mängd scenframträdanden på Malmö Opera 4-5 september.

Hateff Mousaviyan tror att antalet betalande gäster i år kommer att hamna i närheten av fjolårets siffra, det vill säga omkring 1100 besökare.

– Intresset är fortsatt väldigt stort. I fjol graderade vi upp evenemanget genom att flytta från Slagthuset till Malmö Opera. Operan rymmer 1400 platser och vi räknar med att det blir nästan utsålt, säger han.

Den röda tråden i The Conference är ny teknik, mänskliga beteenden och handlingar som leder till förverkligande av idéer. På årets lista över inbjudna talare lyfter Hateff Mousaviyan bland andra fram neurologen och alzheimersforskaren Lisa Mosconi, som har skrivit en bok som handlar om hur rätt kost kan ge bättre hjärnkapacitet.

Vidare puffar han även lite för den amerikanska rymdbiologen Lynn Rotschild, som kommer att tala om hur rymdforskningen öppnar upp för nya vetenskapliga, filosofiska och etiska perspektiv även för människans liv på jorden.

Arbetet med programmet pågår in i det sista, och så sent som förra veckan knöt The Conference till sig nya talare. Bland andra den brittiske journalisten Oobah Butler från det globala mediabolaget Vice.

– Han har blivit superviral de senaste åren genom reportage där han på ett väldigt humoristiskt och träffsäkert vis lyfter diverse frågeställningar genom att infiltrera olika sammanhang, säger Hateff Mousaviyan.