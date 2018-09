Ideon satsar på mjuklandning för utländska investerare

Syftet med mjuklandningen är att olja matchningen mellan utländska intressenter och innovativa företag på hemmaplan. Gästande representanter från organisationer och företag får dels tillgång till kontor och kontorsservice, dels hjälp med att boka möten med relevanta aktörer.

Mia Rolf är vd för Ideon science park. Bild: Jenny Leyman

– Innovationssystemet omfattar väldigt många delar, och det är inte helt lätt att ta in hela bilden när man kommer in utifrån. Här handlar det mycket om att nätverka, se till att öppna dörrar och hitta just de innovationer som våra utländska gäster letar efter, säger Mia Rolf, vd för Ideon.

Det öronmärkta kontoret för ändamålet, i Vasakronanägda MHC-huset (Mobile heights center), har sex öppna kontorsplatser. Samma lokaler används även av ordinarie hyresgäster som dock betalar en högre hyra än kommande kolleger från utlandet.

– Gästande organisationer får betala 100 euro per dag när de är på plats på kontoret. Upplägget gynnar både kortvariga gäster och skapar incitament för långvariga gäster att hitta ett mer permanent kontorsalternativ, annars blir det för dyrt i längden för den senare kategorin, säger Mia Rolf.

Den första hyresgästen i mjuklandnings-kontoret blir det kinesiska universitetet BNU-BUCM.

– Genom det här avtalet bygger vi inte bara relationer med universitetet, utan med ett helt nätverk av kinesiska universitet och science parks samt företagen i de kinesiska parkerna, som våra företag här på Ideon kan dra nytta av, säger Mia Rolf.

Den kinesiska staten är erkänt bra på att köpa utländsk teknologi, vilket inte anses vara helt riskfritt ur ett svenskt perspektiv. Bland annat finns det en allmän oro för att teknik som framöver kan ge arbetstillfällen i Sverige istället hamnar i Kina.

– Vi kommer att ta hjälp av bland annat Business Sweden för att säkerställa att man vet vilken typ av affär man ger sig in på, säger Mia Rolf som menar att ett av Ideons uppdrag är att dess bolag ska växa på hemmaplan:

– Samtidigt ser vi också att ett bolag som Huawei, som har forskningsavdelning hos oss, sysselsätter flera människor i regionen, vilket också är ett av våra uppdrag. Vi vill ha en mix av de båda alternativen, säger hon.