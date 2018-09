Lundabolag blev Årets startup i entreprenörstävling

Lundabolaget Worddiagnostics tog hem titeln Startup of the year i entreprenörstävlingen Venture cup som avgjordes i Stockholm på onsdagskvällen.

Under kvällen delades 300.000 kronor ut till fem olika vinnare. Det mest prestigefulla priset, Startup of the year, gick i år till Worddiagnostics som förutom äran också fick en prissumma på 100.000 kronor.

Lundabolaget har utvecklat ett beslutstöd för psykiatrisk diagnosticering, vilket möjliggör en tidigare diagnos och bättre behandling. Med lösningen kan patienter svara med beskrivande ord som analyseras med artificiell intelligens, istället för att skatta sitt mående utifrån en sifferskala.

Juryns motivering: ”Worddiagnostics adresserar ett extremt relevant och växande samhällsproblem och lösningen har förutsättningar att skapa ett lönsamt och framgångsrikt företag som dessutom bidrar positivt till samhället i sin helhet”.