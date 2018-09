USA-succé lyfter Sigma Connectivity över halvmiljarden

När Dan Olofssons IT-koncern Sigma i augusti för fem år sedan tog över knappt 200 anställda från Sony Mobile beskrevs det som "en kick-start för regionen".

I själva verket blev det också en ”kick-start” för det nybildade dotterbolaget Sigma Connectivity, där förre Sony-chefen Bert Nordberg klev in som styrelseordförande och 20-procentig delägare.

Sedan dess har verksamheten mer än fördubblats och sysselsätter idag omkring 500 personer, inklusive ett hundratal underkonsulter. Huvuddelen finns i Lund, men bolaget har även 35 anställda i Polen och 15 i USA.

Förra året omsatte bolaget drygt 350 miljoner kronor (se faktaruta), men räknat på rullande 12-månadersperiod har omsättningen nu passerat en halv miljard kronor, uppger bolaget.

Det är kunderna på USA-marknaden som står för den största delen av bolagets snabba expansion. Enligt Ola Möllerström, vice vd med ansvar för försäljning och marknadsföring, arbetar mellan 35 och 40 procent av alla anställda med uppdrag för amerikanska kunder.

– Mellan 150 och 200 personer jobbar mot USA idag och vi har också börjat anställa lokalt i USA. Tanken när Sigma Connectivity startade var att jobba mot hemmamarknaden, men vi såg från dag ett att det fanns stora fina drakar i Bay Area och att det fanns ett behov av att också ha folk på plats där, säger han och syftar på it- och internetklustret Silicon Valley i Kalifornien.

Vilka kunderna är varken vill eller får han berätta, inte heller vilka projekt de är involverade i – eller om det stämmer att viktig teknik i flera Silicon Valley-jättars produkter och tjänster i själva verket är utvecklad i Lund.

Känt är i alla fall att Lundabolaget bland annat jobbar med lösningar för röststyrning, där bolagets expertis inom både hårdvara och mjukvara är avgörande – och röststyrning är just nu ett av de hetaste områdena i Silicon Valley. Den övergripande trenden med internt of things, där prylar ska kunna vara uppkopplade mot internet, gynnar också bolaget liksom utvecklingen att kameror byggs in i allt fler produkter och tjänster.

– Det finns exempel där kunderna av konkurrensskäl inte vill berätta för marknaden att de hittat Sigma Connectivity och jobbar med oss som partner. Å andra sidan byter folk ofta jobb i Silicon Valley, så gör du ett bra jobb och har en bra relation med kunderna sprider sig ryktet snabbt.

Just den typen av positiv ”ryktesspridning” har varit bland den bästa marknadsföringen i Kalifornien, där bolaget just öppnat sitt andra kontor för att kunna fortsätta växa i takt med att allt fler uppdrag säljs in.

För tre år sedan anställde Sigma Connectivity sin första person i USA, den tidigare Nokia-medarbetaren Ismo Karali som lett expansionen på plats från ett säljkontor i San José, medan utvecklarna flugit fram och tillbaka mellan Kastrup och San Francisco.

Det nya kontoret hamnar i San Diego i södra Kalifornien och numera anställer bolaget även utvecklare lokalt. Ingenjörerna utgör majoriteten av de 15 anställda i USA och planen är att växa till omkring 20 personer före årets slut.

– Det handlar om att ha trovärdighet när du går till de stora kunderna. Vi har haft 15-20 kunder längs den amerikanska västkusten, inte bara i Bay Area, varav sju är aktiva just nu. Vi ser fortsatt stark tillväxt inte minst från USA och siktar på att växa med ytterligare 10-15 personer lokalt i USA och anställa minst det dubbla i Lund för att hinna växa med våra kunder i USA, säger Ola Möllerström.