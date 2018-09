Efter konkursen: Ny ägare tar över Few agency

Det Malmöbaserade investeringsbolaget Great Invest är ny ägare till den konkursade kommunikationsbyrån Few agency.

Few har kontor i Gängtappen, Kockums tidigare skyskrapa i Malmö.

Det var i slutet av augusti som Few ställde in betalningarna och skickade en konkursansökan till Malmö tingsrätt. Sedan dess har det primära spåret för konkursförvaltaren, Ola Sellert vid Trägårdh Advokatbyrå, varit att hitta någon som vill ta över verksamheten. Under tiden har kommunikationsbyråns cirka 40 anställda jobbat kvar.

Drygt en månad efter konkursen har man nu hittat en lösning. Från och med idag måndag tar det Malmöbaserade investeringsbolaget, Great Invest, över hela Few agency. Affären innebär att byrån behåller sina nuvarande lokaler i Gängtappen.

Firas Mohamad är huvudägare till Great Invest som tagit över kommunikationsbyrån Few.

– Förhandlingen har gått väldigt fort, vilket det måste göra vid den här typen av processer. Ända sedan vi fick höra talas om Fews konkurs har vi haft en löpande dialog med både konkursförvaltaren och ledningen för byrån, och det känns jättebra att vi har kommit fram till en lösning, säger Firas Mohamad, huvudägare till Great Invest.

Nästan samtliga Few-medarbetare, bortsett från knappt en handfull anställda, följer med i ägarskiftet där köpeskillingen för konkursboet hålls hemlig.

– Den stora kostnaden är inte det som vi initialt har betalat. Framöver kommer vi däremot att skjuta till en hel del pengar för att snabbt kunna bygga upp bolaget, säger Firas Mohamad.

Han beskriver Few som ett företag med ett av södra Sveriges starkaste varumärke i byråvärlden. Han framhäver också att byrån i grund och botten har en stabil kundbas och goda kundrelationer, vilket tillsammans med arbetslagets kreativa förmåga anses svara för en hållbar ram som det går att bygga vidare på.

Samtidigt är han medveten om anledningen till Malmöbyråns ekonomiska kräftgång som ledde till vägs ände i somras, trots goda förutsättningar på pappret.

– Som bolag har Few drabbats av traditionella utmaningar kopplat till växtvärk i samband med flera genomförda förvärv. Då är det lätt hänt att saker och ting inte riktigt utvecklas som man har tänkt sig, vilket har lett till att man tappat lönsamhet, säger Firas Mohamad.

För att Few ska hitta tillbaka till ett lönsamt spår hoppas han bland annat på samordningseffekter med en annan aktör under investmentbolagets vingar; webb- och designbyrån Great Agency som har en del liknande funktioner som Few, men också ett starkare tekniskt fokus inom webbutveckling.

– Bolagen kommer att komplettera varandra väldigt bra, vilket ger oss ett ännu starkare kunderbjudande, säger Firas Mohamad som köpte Great Agency för cirka tre år sedan.

Sedan dess har webb- och designbyråns personalstyrka ökat från åtta till snart 30 anställda. Nu hoppas han kunna göra samma tillväxtresa med Few.

– En fördel med köpet är att vi lyckas behålla arbetstillfällen i staden. Utöver det ser jag givetvis även en stor affärspotential i bolaget, och nu inleder vi den resan tillsammans, säger Firas Mohamad.