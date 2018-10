Thomas Frostberg: Svenskt Näringslivs nya chef måste ta hållbarhet på allvar

Svenskt Näringslivs nya vd har en uppgift som är viktigare än alla andra om han vill att organisationen ska gå i takt med ett modernt näringsliv: städa ut liken ur hållbarhetsgarderoben och påbörja resan in i 2000-talet, där hållbarhet inte är ett hot mot näringslivet – utan lika mycket en nödvändighet som en möjlighet.

Tajmingen kunde inte vara bättre för Jan-Olof Jacke, när han under måndagen tillträdde som vd för Svenskt Näringsliv.

Även om FN:s klimatrapport och Nobelpriset i ekonomi – som också handlade om klimatet – skapade minimalt massmedialt utrymme för näringslivsorganisationens nya boss så var det en viktig påminnelse om vad som kommer att vara den enskilt viktigaste frågan att ta tag i som vd för Svenskt Näringsliv: hållbarhet, så väl när det gäller klimatet och miljön som de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbarhet.

För att vara Sveriges ledande näringslivsorganisation släpar de nämligen sorgligt efter på det här området. Faktum är att det inte finns något mellan rubrikorden ”Halmstad” och ”Högupplösta bilder”, det vill säga där ”Hållbarhet” borde ha stått i A-Ö-listan på deras hemsida.

Visserligen finns rubriken ”CSR”, som står för Corporate Social Responsibility och är den populära förkortningen i näringslivet för det mesta som rör hållbarhetsarbete. Problemet är bara att ingen på Svenskt Näringsliv vill att jag ska citera vad som står under den vinjetten.

Och det finns goda skäl till det, för det räcker med att skumma igenom några av dokumenten där för att känna ett starkt behov av att sträcka mig efter skämskudden.

När jag i våras hade Jackes företrädare, Carola Lemne, på scen i våras och citerade ur texterna försökte hon skoja bort det med en kommentar om att jag inte anade hur många gamla dokument hon redan hade tvingats rensa bort från sajten.

Det är säkert sant, men tyvärr är det ett väldigt dåligt försvar – särskilt i en viktig fråga som hållbarhet.

Dessutom har kommunikationsavdelningen haft gott om tid på sig att städa även här, om de hade velat eller upplevt att någon högre upp i organisationen brydde sig om att framstå som någorlunda i takt med tiden när det gäller hållbarhetsfrågorna.

Redan för drygt två år sedan pekade jag nämligen i en krönika på ett antal orimliga formuleringar i dokumentet ”Kort om vår syn på CSR”, där organisationen bland annat skriver ”Svenskt Näringsliv förespråkar – till skillnad från många andra röster i CSR-debatten, inte minst i den europeiska – en tämligen smal och avgränsad syn på begreppet Corporate Social Responsibility.”

Det ska sägas att dokumentet har rätt många år på nacken och som historiskt dokument är det onekligen intressant, eftersom det visar hur långt hållbarhetsarbetet kommit i många företag idag. Smaka bara på den här beskrivningen från ett stycke om att ”behovet av CSR är inte globalt” där ansvaret skjuts över på andra delar av världen:

”Från praktiska utgångspunkter har vi därför konstaterat att CSR i första hand är relevant där den inhemska lagstiftningen är outvecklad, otillräcklig eller obefintlig. En vanligare situation i praktiken är förmodligen att det finns adekvata regelverk men att den praktiska tillämpningen av dessa av olika skäl fallerar. I praktiken handlar detta om utvecklingsländer och nyindustrialiserade länder. Det är i dessa fall CSR primärt är relevant enligt vårt synsätt. Här fyller CSR en funktion.”

Ett företag med dessa skrivningar i sin hållbarhetspolicy hade kölhalats på bästa sändningstid, men av någon anledning har Svenskt Näringsliv ingen brådska med att uppdatera den bild de ger av CSR-området. Vi får därför utgå från att detta faktiskt fortfarande är den officiella linjen.

På startsidan för CSR-frågorna finns för övrigt bara två rapporter och remissvar publicerade som är yngre än tio år. Det är ett faktum som inte går att skoja bort med att det funnits ännu värre gammal mög där tidigare, utan något som borde få de av Svenskt Näringslivs medlemsföretag som tar hållbarhetsfrågorna på allvar att skämmas för sin organisation och ställa krav på en grundläggande uppgradering av arbetet på området.

För som påpekas i fjolårets rapport ”Näringslivet – en central part för genomförandet av Agenda 2030” spelar företagen en viktig roll för genomförandet av FN:s 17 hållbara utvecklingsmål. Det är för övrigt ett av få dokument som verkar vara någorlunda i takt med tiden, men det finns talande nog inte med bland länkarna på CSR-sidan som istället domineras av artiklar om hur hållbarhetsredovisning bör ske på frivillig väg och att god skattemoral är en gråzon.

Istället får man leta sig vidare till sektionen ”Miljö, energi & klimat”, som inleds med en formulering om att Svenskt Näringsliv vill att miljödebatten ”ska handla om hur man skapar en framtidsinriktad miljöpolitik genom tillväxt”.

Det allt fler företag och deras kunder istället har insett är att det handlar om att skapa en framtidsinriktad tillväxt genom hållbarhet. För som det flitigt citerade uttrycket i dessa sammanhang lyder: ”There is no business on a dead planet.”

Näringslivet har allt att vinna och inget att förlora på att jobba aktivt med de här frågorna. Förhoppningsvis har Svenskt Näringsliv fått en vd som till slut förstår detta och är också beredd att göra ett rejält omtag på området, även om varken klimatet eller hållbarhetsfrågorna nämns i organisationens egen premiärintervju med honom.

Välkommen till ditt nya jobb, Jan-Olof Jacke – jag lovar att med spänning följa ditt arbete med att göra Svenskt Näringslivs hållbarhetsarbete mer modernt och hållbart!