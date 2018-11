Ikeas resultat pressas av digitalisering

Trots ökad försäljning i Ikea-varuhusen runt om i världen förra året minskade resultatet för Inter Ikea, som äger inredningsjättens varumärke och utvecklar sortimentet.

Den samlade försäljningen i alla Ikea-varuhus i världen ökade visserligen med 4,5 procent till 38,8 miljarder euro, motsvarande drygt 400 miljarder kronor, under det senaste räkenskapsåret som slutade i månadsskiftet augusti/september.

Det var nytt rekord, men hjälpte inte – Inter Ikeas resultat minskade ändå från 1,7 miljarder till 1,5 miljarder euro.

Förklaringen är dels ökade kostnader för löner och råvara, men framför allt att Inter Ikea investerat stort i nya försäljningskanaler under året.

– Vi har investerat en stor summa på att skapa en bättre kundupplevelse och ska använda våra nya butiksformat och försäljningskanaler på nätet och i appar för att kunna expandera, förklarar Martin van Dam, finansdirektör på Inter Ikea för 8till5.

Det är inte heller en engångshändelse som pressat resultatet för räkenskapsåret 2017/2018. Enligt Martin van Dam är det så här det kommer att se ut under några år framåt, när koncernen - tillsammans med de bolag som driver varuhusen - fortsätter att investera stora belopp i nya butiker och nätförsäljning.

– Det här är inte en ettårig investering, utan vi kommer behöva investera under flera år framåt. Även våra franchisetagare kommer att behöva satsa pengar för att utveckla sina affärer och det kommer att pågå ett antal år, säger han.

Det lär alltså dröja innan Inter Ikea ser positiva effekter på resultatet av de nya satsningarna.

– Det här är en långsiktig satsning där vi investerar i att ändra vårt koncept och vi spenderar enorma summor på lösningar för näthandel, appar och så vidare. Vi vill vara tillgängliga för många fler och vara "mobile first". Då måste vi backa upp de löftena till kunderna med investeringar, säger Martin van Dam.

***

Fotnot. Av Inter Ikeas räkenskaper, som lämnas in till holländska myndigheter i dag, ser det ut som att resultatet ökat från 912 miljoner euro räkenskapsåret 2016/17 till 1,4 miljarder för 2017/18. Enligt Martin van Dam beror det på att resultatet för 2016/17 belastades med 812 miljoner euro i olika former av avskrivningar till följd av den omorganisation som gjordes mellan Inter Ikea och Ingka Group, som är den största franchisetagaren och driver majoriteten av världens Ikea-varuhus. En motsvarande post på 72 miljoner euro finns även i redovisningen för 2017/18. Före dessa justeringar var alltså vinsten 2016/17 1,7 miljarder euro och sjönk till 1,5 miljarder euro under det nyss avslutade räkenskapsåret 2017/18.