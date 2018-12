Boende på Manhattan, New York, ska från och med nästa år kunna välja och beställa Ikea-möbler via möbeljättens första citybutik i USA. Ikea har sedan tidigare ett flertal varuhus i New York-området, men tanken är nu att den verksamheten ska kompletteras med butiken på Third Avenue på Manhattan.

Planerad öppning är våren 2019 och totalt ska Ikea öppna 30 liknande enheter i stadskärnor i USA under de tre närmaste åren enligt ett pressmeddelande från bolaget.