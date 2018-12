Fem miljoner till nanobolag i Lund

Medicon Villages tidigare vd Mats Leifland och Tosselilla-profilen Tobias Ekman finns bland investerarna när nanobolaget Cellevate i Lund tar in fem miljoner i riskkapital för att kunna växa snabbare.

Cellevate har utvecklat en teknik för att utveckla nanomaterial i stor skala. Användningsområden finns inom både medicinsk forskning och läkemedelsutveckling.

– Vi har sett att med det här materialet kan man härma strukturen för bindväv, som finns mellan alla celler i kroppen. Det innebär att när man odlar celler för grundläggande forskning i vårt material så beter cellerna sig mer naturligt som celler gör i kroppen, säger Cellevates vd och medgrundare Maximilian Ottosson.

Bolagets teknik har redan omsatts i en produkt som används på ett 30-tal laboratorier i 15 länder runt om i världen, framför allt på universitet och sjukhus men även hos ett par bolag.

– Nu när vi har en produkt redo handlar det om att tackla en global marknad och då behöver vi skala upp marknadsföring- och säljsidan. Därför är det den typen av investerare och kompetens vi knyter till oss nu, då vårt bolag hittills varit ganska tekniktungt på alla nivåer från ägarkretsen till styrelsen, säger Maximilian Ottosson.

Det är tredje gången Cellevate tar in pengar. I två tidigare rundor under 2016 tog bolaget in sammanlagt 2,2 miljoner kronor i externt kapital.

Bolaget är en avknoppning från Lunds universitet och har sedan dess vuxit i Smile Incubator på Medicon Village i Lund. Det startades av fyra studenter och två professorer, däribland vd Maximilian Ottosson och teknikchefen Albin Jakobsson som fortfarande är operativt aktiva i bolaget. Grundarna äger fortfarande majoriteten av aktierna även efter den senaste investeringen.