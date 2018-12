Nu är det klart – här är finalisterna i Malmö näringslivsgala

Kategori: Kreativa näringar

• Très Brien – Björn Lindén. Motivering: Startade som en herrklädesbutik 2006 i Malmö och har sedan dess utvecklats i samarbete med andra märken i modevärlden, och ehandelsbutiken har vuxit fram och gjort deras kollektioner tillgängliga för hela världen.

• Hi on Life - Malin Busck. Motivering: Med en fot i Malmö och en i Ghana driver Malin Busck modemärket Hi On Life som skapar och producerar hållbara ”street-couture” kläder. Under senaste året har Malin med sitt Hi On Life även hyllats av amerikanska Vogue och prisats vid Berlin Fashion Week för sitt arbete.

• Nordic Game – Erik Robertsson. Motivering: Sedan starten 2004 har Nordic Game vuxit till att bli Nordens största konferens för spelindustrin och en av de absolut viktigaste i Europa. Med världsledande utvecklare och branschfolk som föredragshållare drar man utställare såväl som besökare från hela världen, och befäster därmed Malmös roll som en av de viktiga platserna i Europa för spelutveckling.

Kategori: Årets näringslivsrookie

• Tillmobil – Briar Karim. Motivering: Briar Karim har kommit långt i en hårt konkurrensutsatt bransch, och hittat ett smart sätt att både göra skillnad i samhället och hitta nya etableringsmöjligheter. Utöver rent affärsmässiga framgångar är Briar Karim en förebild för ungdomar från sina egna kvarter.

Hanne Pålsson har utvecklat ett armband för äldre som är ett trygghetslarm, Vevios, som funkar som en mobiltelefon. Bild: Peter Frennesson

• Vevios – Hanne Pålsson. Motivering: Det var när hon jobbade inom hemtjänsten som Hanne Pålsson upptäckte hur omoderna och icke-användarvänliga många hjälpmedel var. Hennes fokus vid studierna i industriell design vid Lunds universitet blev att utveckla ett bättre larm – vilket hon nu gjort. Vevios är ett modernt och praktiskt larm för äldre och funktionshindrade som testas av hemtjänsten i både Malmö och Lund.

• Kurera Omsorg – Michael Ghasri. Motivering: Familjen är viktig för Michael Ghasri och också en stark drivkraft när han startade företaget Kurera, eftersom hans pappa behöver personlig assistans. Kurera växer stadigt och erbjuder uppenbarligen en tjänst som många är nöjda med.

Kategori: Life science

• Tunstall. Motivering: Leder utvecklingen av digitaliserade tjänster och funktioner som bidrar till att människor i behov av vård och omsorg kan leva ett självständigt liv. Tunstall Nordic, med sina 360 personer, är en del av Tunstall Healthcare Group, med huvudkontor i Malmö och en egen utvecklingsavdelning på 50 personer. En stark försäljningsutveckling ger bolaget en solid grund inför fortsatt expansion in i framtiden.

• Bioglan. Motivering: Är en gammal trotjänare i Malmös näringsliv. Med flera nya avtal för egenutvecklade produkter och kontraktstillverkning av topikala läkemedelsprodukter engagerar bolaget idag fler än 120 personer inom utveckling och dygnet runt produktion. En stabil försäljningsökning och nya miljoninvesteringar i Malmöfabriken positionerar bolaget väl inför de nya kraven på receptbelagda läkemedel som träder i kraft i år.

• QPharma. Motivering: Bedriver en omfattande verksamhet inom kontraktstillverkning av läkemedel. Sedan några år tillbaka utvecklar bolaget också egna produkter framförallt inom kvinnohälsa, bland annat inom fertilitet, graviditet och skydd mot HIV infektioner. En ny fabrik 2012 kompletteras i år av ytterligare en. Detta återspeglas också i en stadig tillväxt, både avseende omsättning och antal anställda som nu uppgår till fler än 200.

Kategori: Mångfald

• Berendsen Textil. Motivering: Ett företag som strävar efter att sammansättningen av medarbetare och chefer avspeglar kunderna och samhället och som lyfter fram mångfalden som en nyckelfaktor till framgång, tillväxt och lönsamhet. Berendsen välkomnar personer som inte har goda kunskaper i det svenska språket och ser till att ha fler kvinnliga ledare.

Ulrika Dieroff är chef för affärsservice på Sydsvenska Industri- och handelskammaren, och ansvarig för 100-listan. Bild: Mats Samuelsson

• Sydsvenska Industri- och handelskammaren. Motivering: Har ett engagemang i ett flertal projekt som främjar integration, mångfald, jämställdhet och ökad förståelse mellan människor med olika kulturell bakgrund. Open Skåne – nätverket för samhällsbygge inom religiösa samfund, Dubbel yrkesutbildning – en arbetsmarknadsmodell som tar tillvara nyanländas kompetens och Handelskammarens 100-lista där man tagit fram hundra styrelsekompetenta och erfarna kvinnor för att öka jämställdheten i det sydsvenska näringslivet.

• Förenade Care Victoria. Motivering: Ett företag som har en tro på att mångfalden lönar sig i affärsverksamheten. Genom att anställa personer med olika bakgrund och som talar olika språk, erbjuder företaget äldreomsorg utifrån språkbehovet hos sina klienter. Förenade Care, Victoria vård och omsorgsboende välkomnar nyanlända Malmöbor och erbjuder utbildning och handledning på arbetsplatsen.

Kategori: Miljö och hållbar utveckling

• Los Perros Urban Farming. Motivering: Med händerna i den malmöitiska myllan levererar företaget nyskördade grönsaker till Malmöbor och restauranger. Framtidens jordbruk mitt i staden och en av Sveriges största kommersiella stadsodlingar. De är även medskapare till Reko Ring Malmö, stadens egen on-line bondmarknad som finns på Facebook.

Erik Andersson, tidigare kökschef hos Daniel Berlin, driver restaurang Spill som fokuserar på att laga mat av råvaror som annars kastas. Bild: Peter Frennesson

• Restaurang Spill. Motivering: Bäst före innebär inte sämst efter, och mer än någon annan lever detta företag efter sin devis. Råvaror som egentligen skulle ha kastats serveras med stjärnglans från kocken och minst 70 procent på tallriken har sluppit undan kasseringen. Spill bekämpar matsvinnet i restaurangbranschen och ger sina matgäster en tankeställare att undvika matsvinnet även i sitt eget kök.

• Accus. Motivering: Företaget visar vägen för andra och designar bort avfall och även skyltar har rätt till ett nytt liv. Formen behöver inte vara rund men alltid cirkulär och det som förr lyste i neon lyser nu i grönt. Uttjänta skyltar hittar själva hem från vaggan till vaggan och får lysa upp på nytt i hållbara material och med LED-lampor.

Kategori: Årets Malmöföretag

• United Gross. Motivering: En av Malmös största matgrossister och förser cirka 4000 företag med livsmedel från alla världens hörn. United Gross har etablerat sig bland Malmös 19 superbolag, utsedda av tidningen Veckans Affärer.

Viktor Sandgren, Kim Wictorin och Henrik Thorvinger på Telavox. Bild: Pressbild

• Telavox. Motivering: Med världsledande kommunikationsplattformar och lösningar för smart telefoni gör Telavox företag mer effektiva och tillgängliga. Verksamheten bedrivs i hela Norden, och med 250 anställda fortsätter Telavox att jobba med sitt specialområde att öka barns intresse för teknik.

• Saturnus. Motivering: Med sin över 100 åriga verksamhet har företaget har i generationer bevarat traditioner och utvecklat nya produkter anpassade till tidens trender och smaker. Bolaget har, som ett av få tillverkningsföretag i Malmö, bevarat sin position på dryckesmarknaden såväl som på de svenska julborden.

Kategori: Årets tillväxtentreprenör

• Mikael Kretz – Q-group. Motivering: Har en tydlig idé om att få ut bästa möjliga av människor i sin omgivning. Med en lönsam och uthållig tillväxt utöver det vanliga och en organisationsstruktur som gynnar en tydlig spets inom respektive erbjudande kan entreprenören numera räkna bland annat Facebook, Levis & Chanell till sina kunder.

Carolina Ericson är vd för Tictac Interactive. Bild: Jenny Leyman

• Carolina Ericson – Tictac Interactive. Motivering: Har byggt upp sin verksamhet till ett företag att räkna med i sin bransch. Under det senaste året har entreprenören transformerat sitt företag från att producera kundspecifika lösningar till att istället erbjuda en öppen och skalbar plattform med möjlighet att växla upp ytterligare och växa framöver. Med ett tydligt fokus på paketering och utveckling av sin personal har entreprenören en spännande tid både bakom sig och framför sig.

Dan Olofsson, nestor i Malmös näringsliv. Bild: Hussein El-Alawi

• Dan Olofsson – Danir. Motivering: Få personer har genom åren bidragit till Malmös näringsliv som han. Entreprenören har trots storleken på sina företag fortsatt att växa i en imponerande takt och skapat mängder av arbetstillfällen i Malmö. Entreprenören har även visat att han brinner för samhällsfrågor både i Malmö, i Sverige och utanför landets gränser.