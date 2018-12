Thomas Frostberg: Dålig tajming för kris i Norwegian

Nedräkningen inför årsskiftet ser ut att kunna bli dramatisk för Norwegian. Enligt flera analytiker spås flygbolaget hamna under viktiga gränser i låneavtalen redan under nyårsnatten - eller senast under första kvartalet, särskilt som vintern traditionellt är en svag reseperiod. Tillsammans med oro på börserna och osäkra oljepriser innebär det sämsta möjliga tajming för ett räddningspaket.