H&M testar nytt hållbarhetsgrepp i Malmö

Bakgrunden är bland annat att H&M konstaterat att omkring 20 procent av kläders totala klimatpåverkan under hela dess livscykel kommer från när kunderna använder plaggen. Det handlar om allt från hur länge kläderna används innan de slängs eller återvinns till hur de tvättas och torkas.

– Det finns olika steg i ett plaggs livscykel, från bomullsfälten till kund, och vi jobbar med alla delar och de olika typer av påverkan som ett plagg har. Vad konsumenterna inte är medvetna om är att deras användning har en stor klimatpåverkan, så vi har ett ansvar att hjälpa dem att förlänga livslängden på sina plagg, säger Felicia Reuterswärd, hållbarhetsansvarig på H&M Sverige.

Syateljéerna i tre svenska butiker är en del i detta och är ett grepp som tidigare testats i Tyskland, Frankrike och Norge.

– Du kan komma in med vilket märke som helst och göra enklare lagningar, lägga upp byxor eller göra en ”retouch” och få nya knappar för att förlänga livslängden på plagget.

I Stockholm kommer H&M ha egen anställd personal i ateljén, medan bolaget i Malmö parallellt undersöker möjligheten att driva verksamheten med en samarbetspartner. Malmöateljén kommer att vara på plats när H&M-butiken vid Gustav Adolfs torg öppnas efter pågående renovering.

Samtidigt släpper H&M en rad nya produkter som ska minska kundernas klimatpåverkan när de använder kläderna, bland annat tvättmedel som fungerar i kallvatten. På bolagets sajt kommer det också att finnas tips på enkla sätt att själv laga kläder eller ta bort svåra fläckar.

Hållbarhetssatsningen, som går under namnet ”Take care”, är ett komplement till den klädinsamling som redan finns i H&M-butiker. Målet är att klädkedjan ska bli helt cirkulär, det vill säga att alla råvaror som går in i klädproduktionen också ska kunna komma tillbaka in i produktion igen genom återvinning när kläderna inte längre går att använda.

Hur trovärdigt är ett initiativ som detta när det kommer från er – målet för H&M är ju ändå att sälja mer kläder?

– Om vi tittar på hela den globala marknaden med en ökande medelklass i väldigt många länder så kommer det fortfarande att finnas en efterfrågan att göra mode till väldigt många, men det måste ske inom planetens gränser. Därför måste vi göra detta för att hjälpa kunderna att ta hand om sina plagg så de lever längre, tvättas rätt och vad kunderna sedan gör med plaggen när det använts klart, eftersom det har jättestor påverkan. Det är viktigt för oss att leda en förändring i branschen och det ser vi att vi kan göra tillsammans med våra kunder genom Take Care, så därför ser jag inte att det går emot vår affär, säger Felicia Reuterswärd.