Ny verksamhetschef på Min Doktor – och andra på nya jobb

Malmöbaserade Min Doktor stärker sin ledningsgrupp med Carina Nordqvist Falk som ny verksamhetschef. Carina Nordqvist Falk var tidigare vd för Novaklinikerna och före detta hälso – och sjukvårdsstrateg på Region Skåne.

– Carina har lång erfarenhet av verksamhetsansvar både från den offentliga och den privata vården och vi ser fram emot att dra nytta av hennes breda kunskap, framåtanda och kreativitet, säger Henrik Kangro, medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor, i en kommentar.

Carina Nordqvist Falk blir ny verksamhetschef på Min Doktor. Bild: Pressbild

· Peter Imhäuser är sedan årsskiftet ny kommunikationsstrateg och client director på den Malmöbaserade kommunikationsbyrån Navigator. Han har lång erfarenhet inom marknad, kommunikation och varumärkesutveckling. Tidigare har han drivit managmentkonsultbolaget IMCOM Consulting sedan 2009. Dessutom har han varit internationell marknadschef på Pågen och VD för reklambyrån Rönngard & Co. Han har också hunnit med några år som elithockeyspelare i Leksands IF och Malmö IF.

· Advokat Henrik Trölle ansluter till Setterwalls entreprenadrättsgrupp i Malmö efter sammanlagt tolv år på Lindahl. Trölle kommer från en bakgrund som bolagsjurist hos NCC och advokat i Lindahls entreprenadrättsgrupp i Helsingborg.

· Freja Davidsson Bremberg blir ny vd för Lunicore Studentkonsult AB. Hon tillträder vid årsskiftet. Freja Davidsson Bremborg ledde Lundakarnevalen 2018. Nu är hon nyutexaminerad civilingenjör i maskinteknik, och ska leda Lunicore. Företaget har kontor i Lund och Helsingborg.

Har du också nytt jobb eller vill tipsa om någon som bytt jobb? Skicka information till tips@8till5.se så följer vi upp.