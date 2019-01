Starkt år för skånska pr-branschen 2018

Historiskt är 2012 fortfarande Aspektas bästa år hittills. Då hade den Malmöbaserade pr-byrån en byråintäkt på 22 miljoner kronor. Sedan gick det utför i några år, men i och med uppgången 2018 är byrån återigen uppe och nosar över 20-miljonersgränsen, uppger vd Thomas Pålsson.

– De senaste tre åren har vi vuxit och det som har ökat väldigt bra är den privata sidan, som nu står för cirka 65 procent av intäkterna, där finansiell kommunikation växer snabbast.

Bland nya näringslivskunder på senare tid finns Bona, Midway och Mellby Gård. Håller fjolårets utveckling i sig även under 2019 kan det bli ”all time high” för byråintäkten i år.

Samtidigt har den skånska pr-marknaden stöpts om. En gång i tiden stod uppdrag från offentliga kunder för mer än hälften av Aspektas intäkter, men under 2018 var andelen nere kring 30 procent, inklusive offentligt ägda bolag som MKB.

Andelen har minskat på senare år som effekt av ny konkurrens om de offentliga uppdragen, enligt Thomas Pålsson.

Det är framför allt Stockholmsbyrån Gullers grupps etablering i Skåne som hotar Aspektas position som Skånes största pr-byrå, men eftersom Gullers inte särredovisar byråintäkten för sitt skånska kontor går det inte att säga säkert vem som är störst.

– Det är nog bara Gullers som skulle kunna slåss med oss om den rollen, men vi möter dem i princip enbart när det gäller offentliga uppdrag där de sopar banan med övriga pr-branschen i nationella ramupphandlingar. I det privata segmentet bedömer jag däremot att vi är ohotad etta, men vi har konkurrenter inom varje segment i dag eftersom kommunikationsbranschen har ändrats och vi också gör saker som vi inte gjorde tidigare, säger Thomas Pålsson.

Han menar att det var mer direkt konkurrens på den tiden när Sund Kommunikation, grundad av en grupp veteraner i pr-branschen, slogs med Aspekta om ledartröjan i Skåne. Men det är tio år sedan Sund Kommunikation köptes upp av brittiska Huntsworth, bytte namn till Grayling och så småningom försvann från radarn.

Däremot har Gullers grupp gått om i antal anställda i Malmö. Medan Aspekta ökat med två medarbetare under fjolåret till 17 totalt, inklusive verksamheten i Danmark, är Gullers nu uppe i 19 anställda efter att ha ökat med sex personer under 2018.

Niklas Rydberger är platschef för Stockholmsbyrån Gullers grupps verksamhet i Malmö, som ökat med sex medarbetare under förra året och nu har 19 anställda vid kontoret. Bild: Michael Fredman

Den snabba tillväxten sedan etableringen i Skåne för drygt tre år sedan beror bland annat på att en arbetsgrupp på fyra personer från byrån Bästa kompisar anslöt sig till Gullers, vilket samtidigt gjorde att verksamheten breddades i Skåne.

– Det gör att vi numera inte längre är en renodlad PR-byrå i Skåne i och med att de kom från reklamsidan, så nu har vi den kapaciteten också, säger Niklas Rydberger, platschef för Gullers grupp i Malmö och med bakgrund från pr-byrån Sund Kommunikation/Grayling.

Även om han inte kan avslöja hur stor byråintäkten var i Skåne under 2018 säger han året avslutades väldigt starkt.

– Vi hade en bra höst här nere och jämfört med samma period året före ökade försäljningen med 50 procent, men i och med att vi jobbar över hela Sverige så säljer vi inte bara tjänster här utan även till kunder som sitter på andra platser i Sverige.

Om det också gör dem till Skånes största pr-byrå numera kan han inte svara på.

– Det är en bra fråga. Vi är det delvis, tillsammans med Aspekta, om man talar om hur pr-branschen såg ut tidigare. Men vi möter många andra byråer också som man traditionellt inte såg som pr-byråer. Inte minst i upphandlingar träffar vi på KAN och Ehrenstråhle när det gäller kommunikationslösningar som är bredare än att de kan delas upp i reklam och pr, säger han.

Planen är också att fortsätta växa, antingen av egen kraft eller genom uppköp i Skåne.

– Vi får se, men vi ser i alla fall över vilka möjligheter det finns på marknaden och vi har inga planer att slå av på takten även om det är svårt att säga hur mycket vi mäktar med att växa, säger han.

Bland uppdragsgivare i den offentliga sektorn finns Malmö stad och Region Skåne och på den privata sidan Ikea och Berendsen. Enligt Niklas Rydberger står de offentliga uppdragen för uppskattningsvis 60 procent och näringslivet för 40 procent.

Utöver Aspekta och Gullers grupp finns även en del mindre pr-byråer i Skåne, varav flera har rötterna i Sund Kommunikation/Grayling. Bland dem kan nämnas Anna Westesson PR & Consulting med två personer och enmansbyråerna Plank public relations, som drivs av Stefan Olsson som även varit chef för Primes Malmökontor efter att ha lämnat Grayling, samt Carl-Johan Wachtmeisters bolag CJW Advice.

Dessutom har byrån som tidigare hette Mannov, men köptes upp av FEW 2015 och sedan drogs med i nya ägarens konkurs i höstas startat om inom ramen för Great Invest, som köpte konkursboet.

– Det blev en nystart i september, då vi blev helt integrerade efter att tidigare ha varit en egen del i FEW. I dag har vi två personer som uteslutande jobbar med pr, men vi har andra medarbetare på FEW som gör strategi och omvärldsanalys och som annars hade varit anställda hos oss. Totalt är det sex personer som kan vara inne och jobba i pr-uppdrag, förklarar Malin Fredriksson, senior pr-rådgivare på FEW.

Hon säger att uppdragen är mer inriktade mot marknads- och produkt-pr än finansiell kommunikation, som bland annat Aspekta är specialiserade på. Bland kunderna finns Wihlborgs, Ugglarps och Ingka Centers som ingår i Ikeasfären och driver gallerior och köpcentrum.

8till5 har även sökt pr-byrån New Republic för en kommentar om hur fjolåret gick i Skåne, men de har inte återkommit.